Atakaş Hatayspor, Emre Çolak'ı transfer etti



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak'ı transfer ettiğini ve oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-05-29 14:13:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.