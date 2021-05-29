Atakaş Hatayspor, Emre Çolak'ı transfer etti

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Atakaş Hatayspor, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak'ı transfer ettiğini ve oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun" denildi.
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-05-29 14:13:57
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