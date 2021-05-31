İYİ Parti'liler ile A Haber muhabiri arasında gerginlik Hatay'da Meral Akşener'in ziyareti sırasında vekil yeğeni Ümit Dikbayır ile A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur arasında gergin anlar yaşandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vekil yeğeni Ümit Dikbayır, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur arasında gergin anlar yaşandı.

Meral Akşener bugün Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Kanatlı Caddesi'ndeki bir iş yerinde Akşener'i takip etmek isteyen A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur ile kameramanına izin verilmedi. İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, provokatörlükle suçladığı A Haber Muhabiri Varlı'yı "Çıkın gidin buradan" diye uzaklaştırmak istedi.

Diğer partililerin de kendisine tepki gösterdiğini söyleyen Varlı, "Bize küçük de olsa sataşmalar vardı. Ancak buradaki esnaf ziyaretleri sırasında hem şahsıma hem de kameraman arkadaşım Fatih Çakmak'a yönelik saldırı oldu" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.