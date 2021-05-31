Hatay'da restoranlarda 1 Haziran hazırlığı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan kafe ve restoranlar, yarın işletmelerin açılma ihtimali üzerine hazırlıklarını bitirdi.

Korona virüs salgını döneminde paket servisi yapan işletmeler, müşterilerini ağırlamak için gerekli tedbirleri alarak açıklamayı beklemeye başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle tüm lokanta, restoranlar gibi iş yerleri sadece paket servis ve gelal uygulaması ile hizmet veriyor. Bugün yapılacak olan kabine toplantısından, restoran ve kafelerde paket servisi ile çalışma uygulamalarına son verilmesi bekleniyor. 1 Haziran için saatleri sayan işletmeciler, iş yerlerinde dezenfekte çalışması yapıp, masa ve sandalyelerini yerleştirip gerekli düzenlemeleri yaptı.

Tur ve restoran işletme sahibi Kerem Dobriç, "Pandemiden dolayı zor günler geçirdik. Uzun zamandır kapalıyız. İnşallah bugünkü açıklamayla beraber güzel şeyler bekliyoruz. Tur ve restoran olarak biz Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra inşallah yarın uzun bir aradan sonra 1 Haziran'da bir umut ışığı olarak işlerimize başlayacağız, temizlik ve bakım olarak her şeyimiz tam" dedi.

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