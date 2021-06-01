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"Sınava stresten uzak girin" uyarısı Psikolog ve Aile Danışmanı Gülfidan Yılmaz: "Geçmişteki başarısızlıkları unutup başarıya odaklanın"

İHA

"Sınava stresten uzak girin" uyarısı Psikolog ve Aile Danışmanı Gülfidan Yılmaz: "Geçmişteki başarısızlıkları unutup başarıya odaklanın"

Özel 100. Yıl Güneypark Hastanesi Psikolog ve Aile Danışmanı Gülfidan Yılmaz, sınava girecek öğrencilerin geçmişteki başarısızlıklarını unutup başarıya odaklanmalarını tavsiye etti.
Yılmaz, hafta sonu yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) dolayısıyla yaptığı açıklamada, sınav döneminde bir miktar kaygı yaşamanın normal olduğunu belirtti. Sınava girecek öğrencilerin geçmişteki başarısızlıklarını unutup başarıya odaklanmalarını tavsiye eden Yılmaz, şöyle devam etti:
"Sınav tarihi yaklaştıkça sınava girecek öğrencilerin daha çok kaygılanmaya başladığını gözlemliyoruz. Sınava girecek öğrencilerde kaygı normal fakat dikkat edilmesi gereken bir konu. Sınav döneminde bir miktar kaygı yaşamak normaldir, motive eder. Sınava girecek öğrencilerimizin geçmişteki başarısızlıklarına değil de neler başaracağına odaklanmasını öneririm. Sınav öncesi terleme, baş ağrısı, uyku düzeninde aksaklıklar, sınav esnasında titreme, baş dönmesi, bildiklerini unutma gibi durumlarla karşı karşıya kalırsa bir uzmandan destek almasını öneriyorum."
Genel itibariyle öğrencilerin “Herkes benden daha çok çalıştı, sınavı kazanacak kadar çalışkan değilim, ne yapsam da istediğim puanı alamayacağım” gibi olumsuz düşüncelere kapıldığını vurgulayan Yılmaz, "Öğrencilerin olumsuz ve yanlış düşünceleri bilerek ve isteyerek yaptıkları bir davranış değil. Kaygıların temelinde aile ve çevre faktörü bulunuyor. Ailelerin ve çevrenin beklentileri yüksek olduğundan dolayı öğrenci sınav öncesi stres yaşıyor" dedi.

"Öğrenci stresinde ailelerin dikkatli olması gerekiyor"
Sınav yaklaştıkça artan öğrenci stresine ailelerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, “Ailelerin sınava girecek öğrencilerin kaygılarıyla baş etmesine yardımcı olmaktan daha çok kaygıya sebep olan davranışlardan kaçınması gerekiyor. Sınav döneminde çocuklarına değerli olduklarını hissettirmesi gerekiyor. Alınacak sonuç ne olursa olsun çocuklarına olumsuz bir şey hissettirmemesi gerekiyor. Ailelerin çocuklarına şu kadar puan almalısın ifadesini kullanmaktan kaçınmalı. Bu tür cümleler motive etmekten çok öğrenciyi kaygılandırır ve olumsuz sonuçlar doğurur" dedi.
Sınav haftasında önce öğrencilerin uyku düzenlerinin sınav saatine uyacak şekilde düzenlemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, öğrencilerin sınav öncesi sağlıklı beslenmesi ve son haftada sadece konu tekrarları yaparak beyin jimnastiği yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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