Beslenmede detoks etkisi Beslenme ve Diyet Uzmanı Eray Albayrak, yaza sağlıklı ve fit girmek isteyenlere önerilerde bulundu

İskenderun Gelişim Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Eray Albayrak, yaza sağlıklı ve fit girmek isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Sağlıklı ve yeterli beslenme ile ilgili püf noktaları açıklayan Albayrak, “Tükettiğimiz besinlerin çeşidi, porsiyonu, kombinasyonu, tüketim sıklığı, yer verilen öğün zamanı gibi birçok faktör vücudumuza sağlanan faydanın belirleyicisi olarak karşımıza çıkıyor. Temiz beslenme, sağlıklı vücutları beraberinde getiriyor. Her besinden yeterli ve dengeli bir şekilde tüketim, en ideal beslenme biçimini; en ideal beslenme biçimi de optimal sağlığı beraberinde getiriyor” dedi.

Albayrak, haftalık beslenme önerilerini şöyle sıraladı:

"Pazartesi: Modunu yükselt

1 çay kaşığı matcha, küçük boy armut, 1 çay kaşığı tarçın, küçük boy elma. Tüm malzemeleri blenderize etmen yeterli. Matcha, anksiyete ve depresyonu azaltıcı etkiye sahip.



Salı: Formda kal

1 çay bardağı sade probiyotik yoğurt, 1 tatlı kaşığı dolusu goji bery, 1 çay kaşığı chia tohumu, 1 çay kaşığı keçiboynuzu unu

Chia tohumu su tutucu özelliğinden dolayı, jelleşerek tok kalma süreni uzatacaktır.



Çarşamba: Hafta ortası bağışıklığını güçlendir

1 yemek kaşığı zerdeçal, 1 yemek kaşığı tarçın, 45 adet kuru kayısı, 1 avuç içi karadut, 1 küçük boy muz, 1 adet havuç, 1 kupa badem sütü. Güçlü antienflamatuvar ve antioksidan özellikleri bulunan zerdeçal, bağışıklığınıza destek olacak.



Perşembe: Antiaging

1 yemek kaşığı yaban mersini, 2 kare bitter çikolata, 1 su bardağı Hindistan cevizi sütü, 1 yemek kaşığı üzüm çekirdeği

Yaban mersini ve üzüm çekirdeğinin etkisi içerdikleri antioksidanlardan geliyor. Bitter çikolata da, hücrelerde oksidatif hasara neden olan serbest radikallerden koruyan antioksidanlarla yüklüdür.



Cuma: Tazelen

1 ince dilim ananas, 6 orta boy çilek, 6 orta boy kiraz, dörtte bir dilim avokado, 2 üçgen peynir büyüklüğünde beyaz peynir, 1 tutam taze nane yaprağı. Ananas, çilek, avokado ve beyaz peyniri küp küp doğrayıp, bir kasede kirazlarla birleştirin. Üzerini taze nane yaprakları ile süsleyip, afiyetle tüketebilirsiniz. Ananas içerdiği bromelain etken maddesi ile ödemi vücuttan atmaya yardımcı! Avokado içerdiği zengin yağ asitleri ile cilt sağlığınız için birebir.



Cumartesi: Kendini şımart

3 yemek kaşığı sade yulaf ezmesi, 1 su bardağı light süt, 1 tatlı kaşığı kakao, 1 küçük boy muz, 6 adet çiğ badem, 1 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi. Yulaf, süt ve kakao katılaşıncaya kadar 34 dakika pişirilir. Ardından muz, badem, bal ve fıstık ezmesi üzeri süslenir, tüketilir. Tatlı krizlerini doğru seçimlerle yönetebilirsin. Protein, sağlıklı yağ, yüksek enerji ve lif deposu fıstık ezmesi kilo kontrolüne destek bir besin. Flavonoid maddesi bakımından zengin olan kakao, vücuttaki hücrelerin yenilenmesine destek.



Pazar: Arınma günü

1 küçük bağ maydanoz, 1 yeşil elma, 1 küçük parça zencefil, 1 adet salatalık, Hindistan cevizi tozu, isteğe göre su. Tüm malzemeler sulandırılarak blenderize edilir. Üzerine Hindistan cevizi tozu ilave edilerek, tüketilir. Fotokimyasal içeriği zengin olan yeşil sebze ve meyvelerle, vücudundan toksinlerin atılımına destek olabilirsin."

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