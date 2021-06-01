Hatay’da 58 bin 666 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya'da durdurulan bir araçta 58 bin 666 adet captagon hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslar ile etkin mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Aksaray Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 8 kilogram 800 gram ağırlığında 58 bin 666 adet captagon hap ele geçirildi.

M.H. isimli şüpheli gözaltına alındı.

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