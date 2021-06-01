Hatayspor, Osman Şahin'i renklerine bağladı

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Osman Şahin'i renklerine bağladı.

Atakaş Hatayspor, son olarak Misli.com 3'üncü Lig'de Ofspor forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Osman Şahin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Osman Şahin'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı uğurlu olsun" denildi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-06-01 19:05:31



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