Hatayspor, Osman Şahin'i transfer etti

Hatayspor, Osman Şahin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan ligin flaş takımlarından Hatayspor, geçtiğimiz sezon Ofspor forması giyen Osman Şahin'i transfer etti. Bordobeyazlı ekip 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Genç orta saha oyuncusu Osman Şahin ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor'da imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş katılırken, kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz daha önce Ofspor'da forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Osman Şahin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Osman Şahin'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun."

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