Sanıklara verilen 8 aylık cezaya şehit aileleri tepki gösterdi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 8 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda ihmali oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan dönemin Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ile 3 polis müdürü 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 5 yıl süreyle ertelendi. Bu karara tepki gösteren aileler adaletin yerini bulmadığı ifade etti.



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 8 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda ihmali oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan dönemin Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ile 3 polis müdürü 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 5 yıl süreyle ertelendi. Şehit aileleri karara tepki gösterdi. 2013'teki patlamada oğlu Mehmet Taş'ı kaybeden anne Sabahat Taş, "53 şehit verdik bugün mahkemeden yeni geldik, devlet arkamızda duracağı yerine onların arkasında durdu. Bütün polislere beraat verdiler, birine de ödül verdiler. Peki biz ne yapacağız, bu devlet arkamızda durmayacaksa kim arkamızda duracak? Biz bu davadan vazgeçmeyeceğiz, kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz, şehitlerimizin hakkını alacağız ve alacağız" dedi.



Patlamada abisi Mehmet İri'yi kaybeden Yusuf İri, "Bu kadar yıl geçti patlamanın üzerinden biz her mahkemeye katıldık, her mahkemede yaramıza tuz bastılar, biz sadece mahkemenin sonuçlanmasını istedik, yargılanmalarına istedik ve adalet yerini bulmasını istedik. Çünkü terör örgütü de bir suç işliyor ve onu engelleyemediğin zaman ona yardım etmiş gibi olursun. İçerde yatan emniyet müdürü, TEM şube müdürü ve diğer polis memurlarına beraat verdiler. İçerde FETÖ'den yatan, bu olayların yapılmasında devleti karalayan, görevini kötüye kullanan kişilere adalet beraat verdi. Onlar zaten devletin bütünlüğünü bozmak istediler, ama biz bunlara kanmadık. Ama bir gün bir olay oluyorsa ve sen o olaya göz yumuyorsan, sen onun ortağısın demektir. Yani onla eş değersin çünkü sen ona müdahale edebilirsin, müdahale etsen bu olay olmayacaktı, plakalar belli, araçlar belli, kişiler belli, ama emniyetin 100 metre ilerisinde bomba patlayacak ve müdahale edemedik. Demek ki sen suç ortağısın devlet memuru olan görevini layıkıyla yerine getirecek ki bu kadar şehit vermeyecektik ve bu kadar annenin yüreği yanmayacaktı. Ama şimdi içerde yatan da mahkemeye gelen de 8 ay bir hüküm yedi ve 2 yıl içinde bir suça karışmamaları halinde beraat verdi. Yani resmen adalet yerini bulmadı, bizim duygularımızla, umutlarımızla dalga geçildi. Bu kadar annenin yüreği yandı, bu verilecek bir karar değil. Adalet istiyoruz" diye konuştu.

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