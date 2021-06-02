Fatih Kuruçuk, Hatayspor’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatih Kuruçuk, Hatayspor’da

İHA

Fatih Kuruçuk, Hatayspor’da

Hatayspor, Fatih Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de 20202021 sezonunu 6. sırada tamamlayan Hatayspor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kuruçuk’u transfer etti. 23 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan bordobeyazlı ekip, bu sezonun üçüncü transferini gerçekleştirdi.
Genç savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor'da imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş katılırken, kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz daha önce Fatih Karagümrük'te forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Kuruçuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Fatih Kuruçuk'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun.”
Göztepe ve Fethiyespor formalarını giyen Fatih, 4 sezondur Fatih Karagümrük'te top koşturuyor. Fatih Kuruçuk, geçtiğimiz sezon 14'ü lig ve 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 16 müsabakada görev aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Virajı alamayan otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil takla attı, sürücüsü ...
Reyhanlı saldırısının sembol ismi Zahide Kuday: "Allah'a havale ediyorum" "Sadece polisler değil, kim bu işin içinde ise Allah tek tek hakkımızı alır. Nasıl bizim kalbimizi yüreğimizi yaktılar ise onların da kalbi yüreği yansın"
YEREL HABERLER Reyhanlı saldırısının sembol ismi Zahide Kuday: ...
Hatay’da tırın açılan dorsesi yön levhalarına çarptı Tırın taşıdığı konteyner karayoluna düştü
YEREL HABERLER Hatay’da tırın açılan dorsesi yön levhalarına ...
Çarşı tuvaletinin kapılarını çaldı
YEREL HABERLER Çarşı tuvaletinin kapılarını çaldı
Hatay'da saman yüklü kamyon yandı Yangın, 2 itfaiye, 3 su tankeri ve 2 kepçe ile müdahale edilerek söndürüldü
YEREL HABERLER Hatay'da saman yüklü kamyon yandı Yangın, 2 itfaiye, ...
Seyir halindeki otomobil alev aldı, yangını itfaiye ekipleri söndürdü
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev aldı, yangını itfaiye ...
Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada, baba ve kızı öldü, 5 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme ...
Hatay’da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Hatay’da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Sanıklara verilen 8 aylık cezaya şehit aileleri tepki gösterdi
YEREL HABERLER Sanıklara verilen 8 aylık cezaya şehit aileleri tepki ...
Reyhanlı saldırılarında 'görevi ihmalden' yargılanan 4 sanığa hapis cezası
YEREL HABERLER Reyhanlı saldırılarında 'görevi ihmalden' yargılanan ...
Hatayspor, Osman Şahin'i transfer etti
YEREL HABERLER Hatayspor, Osman Şahin'i transfer etti
Hatayspor, Osman Şahin'i renklerine bağladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Osman Şahin'i renklerine bağladı
Reyhanlı patlaması davasında karar çıktı 8 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda ihmali oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan dönemin Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ile 3 polis müdürü 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı, ceza 5 yıl süreyle ertelendi
YEREL HABERLER Reyhanlı patlaması davasında karar çıktı 8 yıl önce ...
Hatay’da 58 bin 666 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da 58 bin 666 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatayspor’da Selim Ilgaz ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Hatayspor’da Selim Ilgaz ile yollar ayrıldı
Samandağ alkol kullanımında Türkiye’de zirvede Yaklaşık 2 bin öğrenciyle yapılan "Alkol, sigara, nargile ve uyuşturucu madde kullanım yaygınlığı ve risk faktörlerinin incelenmesi" adlı bilimsel araştırma sonuçlandı Samandağ, hayat boyu en az bir kez alkol kullanımında yüzde 91,6 ile Türkiye’de ilk sırada, esrar kullanım oranı yüzde 10 ile Türkiye’de en yüksek orana sahip, nargile kullanımı Suriye ve Ortadoğu ülkelerinin üzerinde
YEREL HABERLER Samandağ alkol kullanımında Türkiye’de ...
Hatay’da kaçak cep telefonu operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak cep telefonu operasyonu
Beslenmede detoks etkisi Beslenme ve Diyet Uzmanı Eray Albayrak, yaza sağlıklı ve fit girmek isteyenlere önerilerde bulundu
YEREL HABERLER Beslenmede detoks etkisi Beslenme ve Diyet Uzmanı ...
Tezgah arkasındaki kişi esnaf değil, CHP üyesi çıktı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hatay'da ziyaret ettiği kuyumcuda tezgahın arkasındaki kişinin esnaf olmadığı ortaya çıktı Kuyumcu "Bu arkadaşlar bizden değil" deyince, şahıs CHP Gençlik Kollarından olduğunu itiraf etti İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde gencin Akşener'in ziyareti öncesi kuyumcu dükkanına geldiği, ziyaret sırasında tezgahın arkasına geçtiği görülüyor Kuyumcu dükkanının sahibi Vedat Uçak, genci daha önce hiç görmediğini belirterek, "Biz o arkadaşı koruma mı polis mi önce anlayamadık. Daha sonra Meral Hanım geldi onunla konuştuktan sonra arada söz aldı" dedi
YEREL HABERLER Tezgah arkasındaki kişi esnaf değil, CHP üyesi ...
"Sınava stresten uzak girin" uyarısı Psikolog ve Aile Danışmanı Gülfidan Yılmaz: "Geçmişteki başarısızlıkları unutup başarıya odaklanın"
YEREL HABERLER "Sınava stresten uzak girin" uyarısı Psikolog ve Aile ...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hatay'da (2)
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hatay'da (2)
Hatay'da restoranlarda 1 Haziran hazırlığı
YEREL HABERLER Hatay'da restoranlarda 1 Haziran hazırlığı
İYİ Parti'liler ile A Haber muhabiri arasında gerginlik Hatay'da Meral Akşener'in ziyareti sırasında vekil yeğeni Ümit Dikbayır ile A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur arasında gergin anlar yaşandı
YEREL HABERLER İYİ Parti'liler ile A Haber muhabiri arasında ...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hatay'da
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hatay'da