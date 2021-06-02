Vakaların en çok azaldığı Hatay´da, vatandaşların `rehavet´ endişesi



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında Türkiye´de en az vakanın görüldüğü il olan Hatay´da vatandaşlar, rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi. Polis ekipleri, kent merkezinde insanların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı´nın açıkladığı 22-28 Mayıs tarihli koronavirüs risk haritasında Hatay, 100 bin nüfusta 12.47 vaka sayısıyla en az vaka görülen il oldu. Polis ekipleri, kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini sürdürürken, vatandaşlar bu oranın rehavete neden olabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.Vakalardaki düşüşün kendilerini memnun ettiğini belirten esnaf Eren Raif Maraşlıoğlu, süreç boyunca disiplinli hareket ettiklerini anlattı. Maraşlıoğlu, "Özellikle son 2-3 aydan beri Antakya´nın kurallara riayet ettiğine gözlerimle şahit oldum. İnşallah bunun devamı gelir, bu illetten de bir an önce aşılanıp kurtuluruz" dedi.

Suna Zeytun ise, "İnsanların, kentteki koronavirüs tablosu iyi diye maskesiz gezmeye başladığını gördüm. Bunun önüne geçmek gerekiyor, tedbiri elden bırakmamamız lazım. Özellikle maske ve mesafe konusuna dikkat etmeye devam etmeliyiz. Daha duyarlı olursak inşallah koronavirüs sona erer ve biz de eski sağlığımıza, eski günlerimize döneriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tekrar tam kapanma istemediğini söyleyen lise öğrencisi Zehra Zeytun ise, "Vakalar daha da artarsa daha kötü olur bu sefer. Bir daha kapanma olursa insanlar bunu kaldıramaz, özellikle öğrenciler. Tek bir isteğim, insanlar rahatlığa kapılmasın, vakalar yükselmesin" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-06-02 16:03:22



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