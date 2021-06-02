Hatayspor, defansa Fatih Kurucuk'u transfer etti

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, defans oyuncusu Fatih Kurucuk'u renklerine bağladı.

Atakaş Hatayspor, son olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen 23 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Onursal Başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı imza töreniyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Kurucuk'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-06-02 18:53:41



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