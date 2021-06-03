Sadık Baş Atakaş Hatayspor´da

Samim SELÇUK/HATAY,(DHA) - Atakaş Hatayspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Atakaş Hatayspor, sezonu Eyüpspor´da tamamlayan orta saha oyuncusu Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Takımın bu sezon 4´üncü transferi olan Sadık Baş´ın imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da katıldı. İmza töreniyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Sadık Baş Atakaş Hataysporumuz´da. Sadık Baş'a ve Atakaş Hataysporumuz´a hayırlı olsun" denildi.
Sadık Baş, geçen sezon oynadığı Eyüpspor´da 34 maçta 10 golle takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Samim SELÇUK
2021-06-03 12:23:40
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