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Samim SELÇUK/HATAY, (DHA) Atakaş Hatayspor, stoper Yusuf Abdioğlu, kaleci Akın Alkan ve kaptan Mesut Çaytemel ile yollarını ayırdı.

Atakaş Hatayspor´da 3 isimle daha yollar ayrıldı. Bordo-beyazlı takım, 2 sezondur takımda yer alan stoper Yusuf Abdioğlu, 7 sezondur forma giyen kaptan Mesut Çaytemel ve 6 sezondur fileleri bekleyen kaleci Akın Alkan ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Külüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi takımı şampiyonluğa taşıyan süreçte emeği olan futbolculara teşekkür edilerek kariyerlerinde başarı dilendi.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Samim SELÇUK

2021-06-03 13:21:51



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