ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield Hatay´da



İzzet NAZLI-Ferhat DERVİŞOĞLU / REYHANLI, (Hatay), (DHA) - ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Hatay´ın Reyhanlı ilçesine gelerek bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

ABD'nin, BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ve berberindeki heyet, bir dizi ziyaret ve görüşmeler yapmak için Hatay´a geldi. Sabah saatlerinde havayolu ile kente gelen Greenfield´in ilk durağı Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler (BM) aktarma alanı oldu. Greenfield burada, BM Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts ve insani yardım kurumlarının çalışanlarıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Greenfield daha sonra, beraberindeki heyetle birlikte Reyhanlı Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndan geçiş yaparak, burada incelemeler yaptı.

DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı İzzet NAZLI, Ferhat DERVİŞOĞLU

2021-06-03 13:43:49



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