BM’den İdlib’e 37 tır insani yardım

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalına 37 tırdan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM’nin 37 yardım tırı Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Buradaki işlemlerin ardından Suriye’ye geçen konvoydaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.