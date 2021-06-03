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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor’da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı

İHA

Hatayspor’da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı

Hatayspor'da, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen Yusuf Abdioğlu, Akın Alkan ve takım kaptanlarından Mesut Çaytemel ile yollar ayrıldı.
Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Hatayspor, üç futbolcu ile yollarını ayırdı. Sözleşme süreleri dolan Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel ve kaleci Akın Alkan ile mukavele yenilenmedi.
Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel ve Akın Alka’na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
20142015 sezonunda 2. Lig’de yer alan Hatayspor’a devre arasında Orduspor’dan transfer olan Mesut Çaytemel, takımı ile birlikte 2 şampiyonluk yaşayarak Süper Lig’de mücadele etme şansı yakalamıştı. Tecrübeli futbolcu yaklaşık 6 buçuk sezon Hatayspor formasını terletti.
Kaleci Akın Alkan da 5 sezon top koşturduğu Hatayspor temsilcisinde 2 defa şampiyonluk yaşarken, Süper Lig deneyimi de yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, çok fazla şans bulamadı.
20182019 sezonunda MKE Ankaragücü’nden Hatayspor’a transfer olan Yusuf Abdioğlu ise takımı ile Süper Lig’e çıkarken, bu sezon toplam 23 maçta forma giydi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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