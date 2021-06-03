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Greenfield'den "Cilvegözü" açıklaması ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield: "Şu an Cilvegözü Sınır Kapısı uluslararası kamuoyunun en iyi seçeneği. O da kapanırsa birçok zalimliğin yaşanmasına sebep olur"

İHA

Greenfield'den "Cilvegözü" açıklaması ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield: "Şu an Cilvegözü Sınır Kapısı uluslararası kamuoyunun en iyi seçeneği. O da kapanırsa birçok zalimliğin yaşanmasına sebep olur"

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda ThomasGreenfield, 13 milyondan fazla Suriyelinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Şu an Cilvegözü Sınır Kapısı uluslararası kamuoyunun en iyi seçeneği. O da kapanırsa birçok zalimliğin yaşanmasına sebep olur" dedi.
Greenfield, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) dağıtım merkezinde BM Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts ve insani yardım kurumlarının çalışanlarıyla bir araya geldi. İnsani yardım çalışmalarıyla ilgili Greenfield'a bilgi veren Cutts, Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırında bulunan mültecilerin yıllardır çadırlarda yaşadığını ve birçok insani ihtiyacını karşılayamadığını vurguladı.
BM koordinasyonunda 200'e yakın STK'nın, 15 bin Suriyelinin insani yardım çalışmalarında görev aldığını belirten Cutts, "Afganistan, Eritre, Güney Sudan gibi ülkelerde çalıştım ancak buradaki kadar kendi toplumuna adanmış insanlar görmedim" dedi.
Cutss, yardım malzemelerinin Türk tırlarıyla dağıtım merkezine geldiğini ve burada Suriye tırlarına aktarıldığını ve BM kontrolünde dağıtımın yapıldığını söyledi.
Suriye'de dünyanın en büyük insani yardım operasyonunun yapıldığını ancak yeterli olmadığını ve bir finansman krizi olduğunu ifade eden Cutts, daha fazla hizmet vermek, insani yardımı artırmak ve erişim sorunlarını ortadan kaldırmak gerektiğini belirtti. Cutts, salgın nedeniyle kısıtlamalar uygulanırken Türk yetkililerin, 1 gün bile insani yardımı durdurmadığını, sınır kapılarının kapatıldığı dönemde dahi insani yardımın sürdüğünü kaydetti.

ABD'den 200 milyon dolarlık ek finansman
Greenfield, dağıtım merkezindeki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin, Suriyeliler için 200 milyon dolar ek finansman sağlayacağını söyledi.
13 milyondan fazla Suriyelinin insani yardıma ihtiyaç duyduğuna vurgulayan Greenfield, şöyle devam etti:
"Bu sayı Los Angeles'ın, New York'un ve Washington'un nüfusunun toplamı kadar. Bu şehirlerdeki insanlar gıdaya, suya ve tıbbi malzemelere ihtiyaç duyuyor olsaydı ne yapardık? İdlib'deki milyonlarca sivil için bu yardımlar hayati önem taşıyor. Geçmiş yıllarda BM Güvenlik Konseyi Suriye'ye giriş kapılarının kapatılmasını ne yazık ki sağladı. Cilvegözü açık kalan sınır kapılarından. BM'nin buraya insani yardım, Covid19 aşısı, tıbbi yardım getirmesini ve buradaki acıların sona ermesini istiyoruz. Biz BM Güvenlik Konseyi'nde sınırların açılması konusunda işimizi yapmazsak onlar da burada işini yapamaz. Şu an bu kapı uluslararası kamuoyunun en iyi seçeneği. O da kapanırsa birçok zalimliğin yaşanmasına sebep olur."
BM Daimi Temsilcisi Linda ThomasGreenfield, Türk hükümetine Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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