Hatayspor’a 18 yaşında forvet

Hatayspor, Sarıyer'den 18 yaşındaki Bertuğ Özgür Yıldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, Sarıyerspor forması giyen Bertuğ Özgür Yıldırım’ı transfer etti. Bordobeyazlı ekip, genç forvet oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş katılırken, kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



“Kulübümüz daha önce Sarıyer forması giyen forvet oyuncusu Bertuğ Özgür Yıldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Bertuğ Yıldırım'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun.”

Başarılı futbolcu, 3 sezondur 2. Lig takımlarından Sarıyerspor’da top koşturuyordu. Takımı ile 29 maça çıkan Bertuğ, bu maçların 9’unda ilk 11'de yer alırken, süre aldığı maçlarda 6 gol kaydetti.

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