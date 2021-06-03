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Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeyken iddiaya göre lastiği patlayınca kontrolden çıkan askeri TIR, yol kenarındaki fabrikaya girdi. Kazada askeri TIR'daki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 18.00 sıralarında Kırıkhan ilçesinde meydana geldi. Kırıkhan ilçesinden Reyhanlı istikametine giden, üzerinde herhangi bir yük bulunmayan askeri TIR, iddiaya göre seyir halindeyken lastiği patlayınca kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, refüjü aşarak yolun karşısındaki çırçır fabrikasına girdi. Bekçi kulübesine çarparak durabilen TIR, alev aldı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürülürken, TIR'da bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Mehmet KOCACIK

2021-06-03 19:46:02



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