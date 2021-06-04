Hatay’da askeri araç kazasında 2 asker şehit oldu

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Hatay'da bir askeri aracın fabrikanın duvarına çarptığı kazada 2 asker şehit oldu.

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı KırıkhanReyhanlı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kontrolden çıkan askeri araç Çırçır fabrikasının duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle askeri araç bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan askeri aracı kısa sürede söndürdü. Araç içerisinde bulunan 2 askeri itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan 2 askerin şehit olduğu belirlendi.

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