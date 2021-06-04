Şehitler memleketlerine uğurlandı



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada şehit olan uzman çavuşlar Necati Yatkak (28) ve Halit Altun (28) ile Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz (24) Hatay Havalimanı'nda yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.

Şehit uzman çavuşlar Necati Yatkak, Halit Altun ve Şahin Sarılmaz için Hatay Havalimanı'nda tören düzenlendi. Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan, kent protokolü, askeri ve mülki erkan katıldı. Törende şehitlerin özgeçmişlerinin okundu, dualar yapıldı. Törenin ardından uzman çavuşlar Şahin Sarılmaz memleketi Aksaray´a, Necati Yatkak Afyonkarahisar'a, Halit Altun ise Mardin´e uğurlandı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-06-04 12:01:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.