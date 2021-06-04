Şehitler memleketlerine uğurlandı

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Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada şehit olan 3 asker memleketlerine törenle uğurlandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuşlar Necati Yatkak ve Halit Altun'un ve dün Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz’ın cenazeleri, Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketleri Mardin, Nevşehir ve Afyonkarahisar'a uğurlandı.

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