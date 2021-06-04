Hatayspor, Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Hatayspor, Yeni Malatyaspor’dan Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, daha önce Yeni Malatyaspor’da forma giyen Bülent Cevahir’i transfer etti. Bordobeyazlı ekip, 29 yaşında ki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen sol bek oyuncusu Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Bülent Cevahir'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli oyuncu sırası ile Manisaspor, Balıkesirspor ve Yeni Malatyaspor takımlarında top koşturdu. 20202021 sezonunda takımı ile 10 lig, 3 de kupa maçı olmak üzere toplam 13 mücadelede görev alan 29 yaşındaki futbolcu gol ve asist katkısı yapamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.