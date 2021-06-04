Atakaş Hatayspor Bülent Cevahir'i renklerine bağladı

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 29 yaşındaki sol bek oyuncusu Bülent Cevahir'i transfer etti.

Atakaş Hatayspor, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen sol bek oyuncusu Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Onursal Başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı imza töreniyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Bülent Cevahir'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Antakya İzzet NAZLI

2021-06-04 14:45:51



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