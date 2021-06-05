Saba Lobjanidze Hatayspor'da

Süper Lig takımlarından Hatayspor, MKE Ankaragücü'nden Saba Lobjanidze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan ligin flaş takımlarından Hatayspor, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü forması giyen Saba Lobjanidze'ye transfer etti. Bordobeyazlı ekip 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Saba Lobjanidze ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor'da imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş katılırken kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Gürcistan Milli Takım kampında bulunan sağ kanat oyuncusu Saba Lobjanidze ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi. Daha önce Ankaragücü'nde forma giyen Saba Lobjanidze'ye ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun."

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