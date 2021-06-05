Serinlemek için suya giren 14 yaşındaki kız çocuğu boğuldu



Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA)HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, ailesiyle piknik yapmak için gittikleri baraj gölüne giren 14 yaşındaki kız çocuğu R.Ö., boğuldu.

Olay, ilçedeki Yayladağı Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte pikniğe giden yabancı uyruklu R.Ö., serinlemek için suya girdi. R.Ö.'nün sudan çıkmadığını fark eden ailesi, durumu jandarma ve CANKUR ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen dalgıçlarca yapılan aramada, R.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı. R.Ö.'nün cansız bedeni sudan çıkartılarak, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Yayladağı Emek ÇAKILI

2021-06-05 22:49:12



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