Hatay'da tarihe yolculuk: Aşık-Maşuk Kehanet Ocağı Yöre halkı, yaklaşık 30 basamaklı bir merdivenle çıkılan, Aşık-Maşuk Kehanet Ocağınnın turizme kazandırılmasını istiyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Sarp kayaların yamacında ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkaran AşıkMaşuk Kehanet Ocağı'nın turizme kazandırılması isteniyor.

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesinde yeşillikler içerisinde oluşturulan yürüyüş yolunun takip edilmesiyle ulaşılan AşıkMaşuk Kehanet Ocağına yaklaşık 30 basamaklı bir merdivenle çıkılıyor.

Mahalle sakinlerden Memet Yüksel, 50 yıldır Kapısuyu Mahallesinde oturduğunu belirterek, "Çocukluğumuz buralarda geçti. Daha öncesinde burada demir merdivenler yerine ahşaptan, andız ağacından yapılmış bir tane merdiven vardı. Çocukluk zamanlarımızda sürekli, buraya oyun oynamak için gelirdim. Burada adaklar adanır, dilekler tutulurdu. Dileği kabul olan kişiler bundan dolayı ahşap merdivenin yerine 2 tane demir merdiven yaptılar. Yerden yüksekliği yaklaşık 10 15 metre arası bir merdivenle çıkıyorsunuz. Burada yukardan gelebilecek yağmur sularının biriktirebilceği bir kuyu oluşturmuşlar. Aşağıdan gelebilecek saldırılar için böyle bir yönteme başvurmuşlar" dedi.

AşıkMaşuk Kehanet Ocağı'nın turizme kazandırılması gerekitiğini belirten Yüksel, "Kültür bizim için önemlidir. Artık bu sarp kayalıklardan oluşan bu güzelliği gün yüzüne çıkarılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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