Op. Dr. Songur: "Hastaların dış merkezlere gitmesine gerek kalmadı"

İskenderun Gelişim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çetin Murat Songur, verdikleri hizmetlerden ötürü hastaların dış merkezlere gitmesine gerek kalmadığını söyledi.

Merkezde 2012 yılından bu yana tüm kalp ve damar hastalıkları, kalp kapak ameliyatları, bypass ameliyatları ve aort cerrahi işlemlerini başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Op. Dr. Çetin Murat Songur, “Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezimizin gelişmiş teknolojilerle donatılmış KVC ameliyathanesinde, ameliyatlarımızı başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Deneyimli ve uzman ekibimizle beraber; ByPass ameliyatları, aort yırtıkları, kalp kapakçık ameliyatları, mitral kapak ameliyatları, minimal invaziv ameliyatlar, kalp tümörü ameliyatları, aort genişlemeleri, kapalı kalp ameliyatları, diyaliz fistül açma işlemleri, varis ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

KVC Merkezi hakkında bilgiler veren Op. Dr. Songur, “İskenderun Gelişim Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi ve kardiyolojik girişimlerde en ileri düzeydeki merkezlerle karşılaştırıldığında, bu merkezlerle eşdeğer donanıma sahiptir. Bizim için ameliyat kadar, ameliyat sonrası da önemlidir. Bu sebeple, ileri yaşam destek cihazları ile donatılmış KVC Yoğun Bakım Ünitemizde bulunan 5 yatak ile üst düzey yoğun bakım hizmeti verilmektedir. Koroner Yoğun Bakım Ünitemiz tam donanımlı cihazlar ile kurulmuş olup; 13 yatak kapasitesine sahiptir. Pandemi sürecinde de kesintisiz hizmetlerimiz sürmektedir” diye konuştu.

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