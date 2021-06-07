İskenderun’da hırsızlık şüphelisi 12 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hırsızlık şüphelisi 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Denizciler Mahallesinde bir ikamette yaşanan hırsızlık ve Pınarbaşı Mahallesinde 20 bin lira değerinde elektrik kablolarının, pencere korkuluklarının çalınması sonucu gerçekleşen kurumdan hırsızlık olayının fail ve faillerinin yakalanması için ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri şüphesiyle E.T, S.Ç, E.Ç, Y.G, M.S, A.A, S.D, A.M, M.P, A.P, U.K. ve Y. S. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Y.S. isimli şahsın birçok hırsızlık suçundan 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu değerlendirilen koltuk, televizyon ve ünitesi, halı yıkama makinesi, bulaşık, çamaşır makinesi, elbise dolabı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

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