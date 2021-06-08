Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sözcü Kalın: Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır

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Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hassa çevre yolunda meydana gelen kazada, Ardıçlı Mahallesi yönüne giden Resul Kara'nın (26) kullandığı 31 U 9846 plakalı otomobil, Sugediği Mahallesinden gelen Abdullah Çupur (34) idaresindeki 42 RH 653 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Mustafa Çupur (19) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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