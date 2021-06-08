Samandağ’da seralar son anda yanmaktan kurtuldu

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde seralara yakın alanda çıkan bitki örtüsü yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde seralara yakın alanda yangın çıktı. Bitki örtüsü yangını, alevler seralara ulaşmadan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabası ile söndürüldü.

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