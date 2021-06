Hatay'da kanser hastası 88 yaşındaki Jozefin Hurioğlu'nun tek hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek. Hastanedeki yatağında Erdoğan'ın fotoğrafını yanından ayırmayan Jozefin nine, "Seni çok seviyorum, sonuna kadar seviyorum. 2023" diyerek Rabia işareti yaptı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Jozefin Hurioğlu, 9 yıl önce eşini kaybettikten sonra oğlu Yusuf Hurioğlu'nun yanında kalmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir sevgi duyan Jozefin nine, sağlık durumu iyiyken sesini duyurmak ve görüşmek için cep telefonu kamerasıyla bir video çektirdi. Yanında Erdoğan'ın posteri bulunan Jozefin nine videoda, "Seni görmek istiyorum. Seni çok seviyorum. Ölmeden evvel görmek istiyorum" diyor.

Ankara'da kanser teşhisi konulduktan sonra memleketi Samandağ'da özel bir hastanede tedavi gören Jozefin nine, Erdoğan'ın fotoğrafını biran olsun baş ucundan ayırmıyor. Jozefin nine, "Seni çok seviyorum, sonuna kadar seviyorum. 2023" diyerek Rabia işareti yapıyor.

Yusuf Hurioğlu ise annesinin 3 aydan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmak istediğini bir türlü ulaşamadığını belirterek, "Annem Cumhurbaşkanımızı her gördüğünde televizyonlarda heyecanlı olarak ayağa kalkıp "ya habibi ya habibi der. Yani çok sevdiği anlamında. 3 aydan beri arıyorum ulaşamıyoruz. Annem bir anda çöktü yine de aramaya çalıştık illaki Erdoğan diyor. Annemde Cumhurbaşkanımız için 2023 diyor. O anı yaşamak istiyor inşallah görebilir" dedi.

