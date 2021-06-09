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Dış kulak yolu iltihabına dikkat KBB Uzmanı Op. Dr. Battal Tahsin Somuk: "Nem yoğunluğunun fazla olduğu sahil bölgelerinde sık görülen dış kulak yolu iltihabı yaz aylarında artıyor" "Dış kulak yolu iltihapları bazen dış kulak yolu kanseri ile karışabilmektedir"

İHA

Dış kulak yolu iltihabına dikkat KBB Uzmanı Op. Dr. Battal Tahsin Somuk: "Nem yoğunluğunun fazla olduğu sahil bölgelerinde sık görülen dış kulak yolu iltihabı yaz aylarında artıyor" "Dış kulak yolu iltihapları bazen dış kulak yolu kanseri ile karışabilmektedir"

Özel 100. Yıl Güneypark Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Battal Tahsin Somuk, özelikle nem yoğunluğunun fazla olduğu sahil bölgelerinde görülen dış kulak yolu iltihabının yaz aylarında arttığını belirtti
Op.Dr. Somuk, yaptığı açıklamada, kulakta biriken ve neme dönüşen suyun temizlenmemesi durumunda ortaya çıkan dış kulak iltihabının çene eklemine, yüzün yarısına ve boyuna yayılan şiddetli ağrılara yol açtığını söyledi.
Dış kulak yolu iltihabı hastalığının tedavisinin ertelendiğinde ciddi sorunlara yol açacağını ifade eden Op.Dr. Somuk, şöyle devam etti:
"Dış kulak yolu yaklaşık 2 buçuk santim boyutunda hafif kıvrımlı yapıya sahip ‘S’ şeklinde bir kanaldır. Bu kanalın giriş kısmında kıllar, aynı zamanda kulak salgısını üreten salgı bezleri vardır. Kıllar ve salgı bezleri sayesinde biz enfeksiyonlardan korunuruz. Dış kulak yolu enfeksiyonu, dış kulak yolu kanalını örten, cildin ve cilt altı dokunun akut olarak gelişen enfeksiyonudur. En sıklıkla bakteriler ve mantarlar bu enfeksiyona sebep olmaktadır. Yaz mevsimleri ve nemli bölgeler bu enfeksiyon sıklığını artırmaktadır. Özellikle bu enfeksiyonu başlatan en önemli sebep kulağın uygun olmayan müdahalelerle travmatize edilmesidir. Kulak tıkanıklığı yaşayan hastalarımız kulaklarını, kulak pamuğu veya benzeri cisimler ile karıştırarak lokal travma oluşturur ve bunun sonucunda kulağımızı koruyan bariyer zarar görür, bunu fırsat bilen bakteri veya mantarlar dış kulak yolu cilt altına geçerek enfeksiyona yol açar."
Hastalığın erken döneminde hafif ağrı ve kaşıntının ön planda olduğunu ifade eden Op.Dr. Somuk, şiddeti arttıkça ağrının dayanılmaz hale gelebildiğinin altını çizdi. Ağrının yanında kulakta akıntı, tıkanıklık ve işitmede azalma gibi şikayetlerle de karşılaştıklarını söyleyen Op.Dr. Somuk, “Hastalığın tedavisinde, hastalığın şiddetine göre bir takım farklı yöntemler kullanmaktayız. Buradaki en önemli aşama dış kulak yolunun kirden, akıntıdan ve iltihaptan temizlenmesidir. Daha sonrasında hafif vakalarda lokal damla ve tedaviler yeterli olurken , şiddetli vakalarda oral antibiyotikler veya damardan antibiyotikler vermek zorunda kalabiliriz” diye konuştu.
Özellikle diyabet gibi sistemik hastalığı bulunan hastaların bu konuda çok duyarlı olması gerektiğine vurgu yapan Op.Dr. Somuk, şunları kaydetti:
“Bağışıklığı zayıflatan tedaviler alan hastalarımız dış kulak yolu enfeksiyonları konusunda duyarlı olmalıdır. Çünkü bu tür hastalarımız da tablo daha ciddi bir şekilde seyretmektedir. Dış kulak yolu iltihapları bazen dış kulak yolu kanseri ile karışabilmektedir.”
Op.Dr. Battal Tahsin Somuk, bu tür sorunlarla karşılaşan hastaların mutlaka KBB uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve bu hastalığın tedavisinin çok geçmeden yapılması gerektiğini aktardı.

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