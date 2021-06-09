Hatay'a edebiyat müzesi Yayman, Saray Caddesi üzerindeki tarihi yapının restore edildikten sonra Hatay Edebiyat Müzesi olarak hizmet vereceğini belirtti

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanlığı görevini yürüten Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Antakya Saray Caddesi üzerinde bulunan tarihi yapının restore edildikten sonra Hatay Edebiyat Müzesi olacağını söyledi.

Yayman, yaptığı açıklamada, son 3 yıldır sürekli Hatay’ı müzeler şehri yapacaklarını ve kültür turizminin başkenti haline getireceklerini ifade ettiklerini hatırlatarak, "İşte edebiyat müzemiz bu hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. Hatay’a gelen bir turistin eşsiz hikayemizle aklını, harika yemeklerimizle midesini ve muhteşem müzelerimizle ruhunu doyurmayı hedefliyoruz" dedi.

Yayman, Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde Hatay Turizm Platformu olarak korona salgını döneminde dahi düzenli olarak toplandıklarını ve Hatay turizmini salgın sonrası döneme hazırlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bir hayalimiz var. Hayalimiz Hatay’ı müzelerin şehri haline getirerek kültür turizminin başkenti yapmaktır. Hatay, Türkiye’nin açık hava müzesidir ve bacasız sanayi turizmden daha fazla pay almalıdır. Saray Caddesi üzerine yıkılmaya yüz tutmuş tarihi binanın restore edilme aşamalarını adım adım izledik. Kısa sürede bu binanın kurtarılarak yeni bir fonksiyon verilmesi şehrimiz adına çok önemli ve mutluluk verici bir gelişmedir. Bina hem yok olmaktan kurtarılmış hem de şehrin en güzel binalarından biri olmuştur" diye konuştu.

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