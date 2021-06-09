Hatay'a şehit ateşi düştü

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)ŞIRNAK´ta dün görev sırasında silah kazası nedeniyle şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz´ın acı haberi, memleketi Hatay´daki ailesine ulaştı.
Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz´ın şehit olduğu haberi, Hatay´ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi´nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Bekar olan şehit Yılmaz´ın ailesinin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yılmaz´ın ailesine başsağlığı diledi.
Şırnak´ta yapılan askeri törenin ardından Hatay´a getirilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz´ın cenazesi, bugün Antakya Mezarlık Kompleksi´nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-06-09 13:30:55
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