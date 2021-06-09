Özel hastanede icra işlemi başlatmak isteyen avukat ve icra müdürüne saldırı



Ali ARSLAN/SAMANDAĞ(Hatay),(DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde özel bir hastanede haciz işlemi başlatmak için bulunan Samandağ İcra Müdürü Ali Duman ile avukat Sercan Gezer, saldırıya uğradı. Emniyet Müdürlüğü önünde avukatlarla birlikte değerlendirmede bulunan Baro Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında ilçedeki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, haciz işlemi başlatmak için hastaneye giden Samandağ İcra Müdürü Ali Duman ve avukat Sercan Gezer, yetkililere haber vereceklerini belirten görevliler tarafından bir odaya alındı. Bu sırada Duman ve Gezer, kimliği bellirsiz 4 kişinin saldırısına uğradı. Duman ve Gezer, olayın ardından darp raporu alarak Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip suç duyurusunda bulundu. Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ'

Hatay Baro Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın ile baroya bağlı yaklaşık 40 avukat meslektaşlarına destek için İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek, açıklamada bulundu. Baro Başkanı Açıkalın, vatandaşın ödenmeyen borcunun sebebinin avukat olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Boşanmasının sebebi de avukat değildir. İşsizliğinin sebebi de avukat değildir. Avukat, vatandaşın yanında ve sözcüsüdür, vekilidir. Dolayısıyla artık bunlar son olsun istiyoruz. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve takipçisi olacağız. En ağır şekilde cezalandırılmaları hususunda Hatay Barosu olarak konunun takipçisiyiz. Avukat arkadaşlarımızla beraber bundan böyle bu tür saldırıların karşısında hukuki olarak en sert şekilde cevap vereceğiz ve artık yeter diyoruz." DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2021-06-09 15:48:50



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