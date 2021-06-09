Özel hastanede icra işlemi başlatmak isteyen avukat ve icra müdürüne saldırı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel hastanede icra işlemi başlatmak isteyen avukat ve icra müdürüne saldırı

DHA

Özel hastanede icra işlemi başlatmak isteyen avukat ve icra müdürüne saldırı


Ali ARSLAN/SAMANDAĞ(Hatay),(DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde özel bir hastanede haciz işlemi başlatmak için bulunan Samandağ İcra Müdürü Ali Duman ile avukat Sercan Gezer, saldırıya uğradı. Emniyet Müdürlüğü önünde avukatlarla birlikte değerlendirmede bulunan Baro Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında ilçedeki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, haciz işlemi başlatmak için hastaneye giden Samandağ İcra Müdürü Ali Duman ve avukat Sercan Gezer, yetkililere haber vereceklerini belirten görevliler tarafından bir odaya alındı. Bu sırada Duman ve Gezer, kimliği bellirsiz 4 kişinin saldırısına uğradı. Duman ve Gezer, olayın ardından darp raporu alarak Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip suç duyurusunda bulundu. Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ'
Hatay Baro Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın ile baroya bağlı yaklaşık 40 avukat meslektaşlarına destek için İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek, açıklamada bulundu. Baro Başkanı Açıkalın, vatandaşın ödenmeyen borcunun sebebinin avukat olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu: 
"Boşanmasının sebebi de avukat değildir. İşsizliğinin sebebi de avukat değildir. Avukat, vatandaşın yanında ve sözcüsüdür, vekilidir. Dolayısıyla artık bunlar son olsun istiyoruz. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve takipçisi olacağız. En ağır şekilde cezalandırılmaları hususunda Hatay Barosu olarak konunun takipçisiyiz. Avukat arkadaşlarımızla beraber bundan böyle bu tür saldırıların karşısında hukuki olarak en sert şekilde cevap vereceğiz ve artık yeter diyoruz." DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN
2021-06-09 15:48:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'a şehit ateşi düştü / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Hatay'a şehit ateşi düştü / Ek fotoğraflar
Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
"Türkiye’de yerel seçim sistemi değişsin" önerisi Tınaztepe İlköğretim Okulu Müdürü Abdulla Sönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun olarak hazırladığı belediye seçimleri kanun değişikliği düzenlemesinin hayata geçirilmesini istedi Sönmez: "İlçelerde belediye başkan adayı olmayacak. İlçelerde en çok oyu alan partinin genel başkanı tarafından ilçe meclis üyeleri arasından ilçe belediye başkanı görevlendirilecek. Büyükşehir belediyesi olan illerde ise il seçim sonuçlarına göre il genelinde ilçelerin toplamında en çok oyu alan partinin genel başkanı tarafından ilçelerin meclis üyeleri arasından büyükşehir belediye başkanı görevlendirilecek"
YEREL HABERLER "Türkiye’de yerel seçim sistemi değişsin" ...
Şırnak’ta şehit olan uzman çavuş Hatay’da toprağa verildi
YEREL HABERLER Şırnak’ta şehit olan uzman çavuş Hatay’da toprağa ...
Hatay'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Hatay'a şehit ateşi düştü
Hatay'a edebiyat müzesi Yayman, Saray Caddesi üzerindeki tarihi yapının restore edildikten sonra Hatay Edebiyat Müzesi olarak hizmet vereceğini belirtti
YEREL HABERLER Hatay'a edebiyat müzesi Yayman, Saray Caddesi ...
Dış kulak yolu iltihabına dikkat KBB Uzmanı Op. Dr. Battal Tahsin Somuk: "Nem yoğunluğunun fazla olduğu sahil bölgelerinde sık görülen dış kulak yolu iltihabı yaz aylarında artıyor" "Dış kulak yolu iltihapları bazen dış kulak yolu kanseri ile karışabilmektedir"
YEREL HABERLER Dış kulak yolu iltihabına dikkat KBB Uzmanı Op. Dr. ...
Kırıkhan’da bin 920 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkhan’da bin 920 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Burnaz Plajı sezonu açtı
YEREL HABERLER Burnaz Plajı sezonu açtı
Kanser hastası Jozefin ninenin Erdoğan sevgisi 88 yaşındaki Jozefin Hurioğlu'nun tek hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek Hastanedeki yatağında Erdoğan'ın fotoğrafını yanından ayırmayan Jozefin nine, "Seni çok seviyorum, sonuna kadar seviyorum. 2023" diyerek Rabia işareti yaptı Yusuf Hurioğlu:"Annem Cumhurbaşkanımızı televizyonda her gördüğünde heyecanlı olarak ayağa kalkıp 'ya habibi ya habibi' der"
YEREL HABERLER Kanser hastası Jozefin ninenin Erdoğan sevgisi 88 ...
Reyan hayallerine Türkiye'de kavuştu Suriye'de 7 yıl önce park halindeki bomba yüklü aracın patlatılması sonucu bacağını kaybeden 13 yaşındaki Reyan Muhyiddin, Türkiye'de protez bacağına kavuştu Artık yürüyüp koştuğunu, hayallerine kavuştuğunu söyleyen Reyan, "Recep Tayyip Erdoğan dedemden de bana Türk vatandaşlığı vermesini istiyorum" dedi
YEREL HABERLER Reyan hayallerine Türkiye'de kavuştu Suriye'de 7 yıl ...
Hatay’da evinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay’da evinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
Hatay’da şüpheli paketten uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Hatay’da şüpheli paketten uyuşturucu çıktı
Samandağ’da seralar son anda yanmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Samandağ’da seralar son anda yanmaktan kurtuldu
Ailesi 6 ay önce denizde kaybolan 23 yaşındaki Ali'nin bulunmasını istiyor
YEREL HABERLER Ailesi 6 ay önce denizde kaybolan 23 yaşındaki ...
Suriye sınırı yakınlarındaki sazlıkta 110 kilo takoz esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Suriye sınırı yakınlarındaki sazlıkta 110 kilo takoz ...
Uyuşturucuyu su kanalına saklamışlar
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu su kanalına saklamışlar
Deniz salyasına `mikro-nano kabarcık teknolojisi´ çözümü
YEREL HABERLER Deniz salyasına `mikro-nano kabarcık teknolojisi´ ...
Yatak odasındaki saksılarda kenevir yetiştirmiş
YEREL HABERLER Yatak odasındaki saksılarda kenevir yetiştirmiş
Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Aranan hükümlü, güvercin kulübesindeki gizli bölmede yakalandı
YEREL HABERLER Aranan hükümlü, güvercin kulübesindeki gizli bölmede ...
İskenderun’da firari hükümlü drone destekli operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER İskenderun’da firari hükümlü drone destekli ...
Drone ile tespit edilen plakasız motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Drone ile tespit edilen plakasız motosiklet sürücüsü, ...
Sınırda Suriye'ye götürülmek istenen 3 bin 754 saka kuşu ele geçirildi
YEREL HABERLER Sınırda Suriye'ye götürülmek istenen 3 bin 754 saka ...