Ayağı kırılan yavru kedinin yardımına polisler yetişti

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ayağı kırılan yavru kedinin imdadına polis memurları yetişti.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Atatürk Caddesi üzerinde devriye görevi esnasında, yolun ortasında yaralı halde yavru kedi buldu. Biri veteriner olan polis memurları, yavru kedinin ayağındaki kırığı yerine oturtarak sargı beziyle sardı.

Karakola götürülen yavru kediye su ve yiyecek verildi.

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