Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu.
Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Mahmutlu mevkiinde geçen sulama kanalında meydana geldi. Kanalda hareketsiz bir kişinin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine çağrılan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sulama kanalına düşen kimliği belirsiz erkek cesedini çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 6065 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin, sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulduğu üzerinde duruyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.