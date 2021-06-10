Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Muhammed Ali Karakuş Sokakta H.M'nin kullandığı 31 LR 236 plakalı motosiklet ile A.Ö. idaresindeki 31 E 6707 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulans ile Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı

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