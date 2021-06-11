Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde kimlikleri belirlenen şüphelilerin adresine şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda S.I., M.I., A.İ., R.B., H.A., T.T., C.Y., K.G. ve U.Ş. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 1.53 gram eroin, 13.56 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, 47.82 metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 av tüfeği, silahlara ait 75 fişek, 2 bıçak ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 4 bin 800 TL ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK
2021-06-11 13:07:24
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