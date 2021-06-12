Doğa ve çevrenin korunması amacıyla il genelinde çalışmalar gerçekleştiren Hatay Büyükşehir Belediyesi, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Samandağ ilçesindeki Mileyha sulak alanda önemli bir etkinliğe imza attı.

HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe EXPO Gönüllüleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve birçok vatandaş katılarak denize yakın olan ve birçok biyolojik çeşitliliği içinde barındıran Mileyha sulak alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi ve alanı yakından tanıma fırsatı buldu.

Mileyha sulak alan hakkında bilgi veren HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolgun, “Çevre Haftası etkinliği çerçevesinde toplumun dikkatini çekmek için, çevre bilinci oluşturmak ve çevre korunması noktasında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ülkemizde 86 adet sulak alan vardır. İlimizde ulusal düzeyde öneme haiz Gölbaşı Gölümüz mevcut. Mahalli öneme haiz Hassa’da sulak alanımız mevcuttur. Şu anda bulunduğumuz alan yaklaşık 273 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Sayın Başkanımız Lütfü Savaş da bu alanlara çok büyük önem veriyor” dedi.

Dolgun, Yayladağı’ndan Erzin sahiline kadar temizlik çalışmaları gerçekleştirdiklerinin altını çizen Dolgun, “ Biz Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak Mileyha sulak alanında dökülen evsel atıklar ve inşaat atıklarını temizliyoruz. Ancak vatandaşlarımız bu konuda maalesef bilinçsiz. Toplum olarak bilinçli olup çevreye ve doğaya sahip çıkmazsak maalesef ki doğa da çevre de bize sahip çıkmayacak ve sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşama şansımız olmayacak. Erzin’den Yayladağı’na kadar olan kıyı şeridinde 85 işçi, 2 tekne, 2 kum eleme traktörü ve 2 sıkıştırmalı çöp kamyonu ile birlikte hizmetlerimizi yürütüyoruz ve sahillerimizi temizliyoruz.

Dışarıdan ve içeriden denizlerimizi kullanmaya gelenleri daha sağlıklı bir ortamda ağırlamaya çalışıyoruz. Doğa ve çevre olmazsa olmazlarımızdır. Doğa bizsiz çok rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayabilir ama biz doğasız nefes bile alamayız. Bu etkinlikteki amacımız çevre bilincini oluşturmak ve çevre bilincini geliştirmektir. Lütfen doğamıza sahip çıkalım” dedi.

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