Balıkçı ağına takılan kara yılan kurtarıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bahçedeki balıkçı ağına takılan kara yılan, Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik tarafından kurtarılarak doğal hayata bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde Mesken Eve girmeye çalışan yılan, balıkçı ağına takıldı. 1,7 metre uzunluğunda kara yılanın balıkçı ağına takıldığını gören vatandaşlar durumu Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik'e bildirdi. Bahçeye gelen Atik, koruyucu eldivenler giyip makasla ağı keserek yılanı kurtarıp doğal hayatına bıraktı.

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