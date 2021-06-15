Hatay'da yamaç paraşütü yoğun ilgi görüyor

Dünyanın en uzun kumsallarından birine sahip olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde yamaç paraşütü keyfi yaşanıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bölge pilotları tarafından başlatılan yamaç paraşütü uçuşları, ilçede ilgiyle karşılanıyor. Kapısuyu Dağı eteklerine çıkan yerli turistler, heyecan dolu anlar yaşamak için yamaç paraşütü yapıyor.

Kapısuyu dağ eteklerinden başlayan uçuş etkinliği, uzun soluklu gezinin ardından Çevlik sahilinde son buluyor.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan yamaç paraşütçülerinden Yücel Yücel, "Bizler Hatay'da birkaç kulübümüz ve bu kulüpler çatısı altında uçmaya çalışan pilotlarız. Aynı zamanda burada meraklıları uçuruyoruz, yolcular bizimle hiçbir tecrübesi olmadan uçuyorlar. Her sezonda burada uçuşlarımız gerçekleşiyor" dedi.

Yamaç paraşütünün Samandağ ilçesinde geliştirilmesi gerektiğini belirten Yücel, "İlçe, gerek coğrafi konumu gerekse doğasıyla bu spora uygun bir noktadadır. Gerekli destekleri mülki amirlerimiz veriyor ama daha iyi yerlere geleceği konusunda hemfikiriz ve bizler de böyle olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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