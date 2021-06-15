Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz´da başlıyor

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor´un 2021-2022 sezon başı kamp programı belli oldu. Bordo-beyazlı ekip, 1 Temmuz´da Erzurum´da toplanarak ilk etap çalışmalarına başlayacak.

Atakaş Hatayspor, 2021-2022 sezon başı kamp programı belli oldu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada takımın kamp programı ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Takımımız 1 Temmuz Perşembe günü Erzurum'da toplanarak ilk etap çalışmalarına başlayacaktır.19 Temmuz Pazartesi günü Erzurum'da kampın ilk etabını tamamlayacak olan takımımız, 22 Temmuz Perşembe günü Düzce Topuk Yaylası'nda toplanarak sezon başı kampının ikinci etabına başlayacaktır. 2021-2022 sezon başı kampı 1 Ağustos Pazar günü sona erecektir."

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-06-15 12:27:00



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