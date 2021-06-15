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Vali Doğan: "Heyecanla 10 Aralık’ı bekliyoruz" Hatay Valisi Rahmi Doğan Expo 2021 alanında inceleme yaptı Vali Doğan: "Hatay Valiliği olarak belediyemizin her türlü çalışmasının, gayretinin yanındayız"

İHA

Vali Doğan: "Heyecanla 10 Aralık’ı bekliyoruz" Hatay Valisi Rahmi Doğan Expo 2021 alanında inceleme yaptı Vali Doğan: "Hatay Valiliği olarak belediyemizin her türlü çalışmasının, gayretinin yanındayız"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kapılarını 10 Aralık tarihinde Medeniyetler Bahçesi temasıyla tüm dünyaya açacak olan EXPO 2021 Hatay’ın AntakyaDefne bölgesindeki alanını ziyaret etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile birlikte Kisecik bölgesindeki alanı gezen Vali Doğan, yapılan hazırlıkları yerinde görürken çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.
EXPO alanlarının canlı kalması gerektiğini söyleyen Vali Rahmi Doğan, konser, tiyatro, fuar ve festivallerin artık çadır yerine yerleşik bir yerde yapılmasının şehir için büyük kazanım olacağını ifade etti.
Alanı çok beğendiğini ve alanın sadece şehre değil bölgeye de büyük kazanç sağlayacağını söyleyen Vali Doğan, “Burada güzel etkinlikler yapılarak şehrimize, yöremize ve bölgemize ciddi katkı sağlanacağını düşünüyorum. Sadece EXPO sürecinde değil EXPO sonrasında da yaşayabilir ve yaşanabilir olması için planlama yapılmış. Bölgemizdeki el sanatlarından çiftçimizin ürettiğinin pazarlanmasına kadar alanlar oluşturulmuş. Çok güzel bir amfi tiyatro yapılmış. Bu ilimizin için bir ihtiyaçtı. Burada konserler, festivaller, tiyatrolar ve etkinlikler yaparak bu alanları doldurmamız lazım. Çocuklarımızın buraya geldiği zaman keyifli vakit geçirebilmesi için güzel mekanlar oluşturulmuş” dedi.
Başkan Lütfü Savaş’ın Ankara’da ciddi çalışmalar yürüttüğünü de kaydeden Vali Doğan, “Başkanıma teşekkür ederim. Ankara’da ciddi çalışmalar yürüttü. Birçok ülkenin temsilcisi ve büyükelçisi ile görüşerek Expo için Hatay’a davet etti. Ciddi bir katılım bekliyoruz. Komşu illerin ve diğer bölgelerin belediyeleri de bizimle birlikte burada bu etkinliğe katılacak. Hatay Valiliği olarak Belediyemizin her türlü çalışmasının yanındayız. Gayretlerine destek veriyoruz. Buradaki çalışmayı da memnuniyetle karşıladım. Başkanımıza ve ekip arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Heyecanla 10 Aralık’ı bekliyoruz. Pandeminin bitmesiyle birlikte bu alanları doldurup taşırmak istiyoruz” diyerek çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vali Doğan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Sayın Valimize teşriflerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Hep birlikte Hatay’ın geleceği için çalışıyoruz. İnanıyorum ki Hatay’ın geleceği için güzel projelerde birlikte olmaya devam edeceğiz. İnşallah Hatay’ımız bu makûs talihini yenecek. Savaş sonrası Orta Doğu’ya örnek olacak. Barışa da katkı sağlayacak. Ticarete, turizme ve insanlarımızın gelişimine katkı sağlayacak. Vizyonumuzu geniş tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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