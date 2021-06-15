Afrin'de kontrol noktasında bombalı araç patladı: 1 ölü, 2 yaralı

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HATAY, (DHA)SURİYE'de Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'in doğusundaki Kefer Cenne'de kontrol noktasında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hatay Valiliği, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'in doğusundaki Kefer Cenne'de kontrol noktasında bombalı araçla saldırı düzenlendiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 2 sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez HATAY, (DHA)

2021-06-15 14:57:14



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