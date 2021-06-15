Hatay´daki FETÖ operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı (2)

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 16 şüphelinden 3'ü tutuklandı. 13 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-06-15 22:59:41



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