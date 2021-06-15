Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı



Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA) HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çapan otomobilin sürücü S.T. (51) öldü, yanında bulunan kadın ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Dörtyol Emniyet Müdürlüğü yakınında meydana geldi. S.T. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, KGYS direğine çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü S.T.'nin öldüğü belirlendi. Otomobilde yolcu konumunda bulunan ve ismi öğrenilemeyen yaralı kadın ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay Sedat İSKENDEROĞLU

2021-06-15 23:20:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.