Barakada silahla vurulmuş halde ölü bulundu

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayvan pazarında bekçilik yapan yabancı uyruklu bir kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi'nde bulunan barakadan silah sesleri duyulması üzerine çevredekiler polisi aradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri hayvan pazarında bekçilik yaptığı öğrenilen yabancı uyruklu Adnan Abdullah'ın (24) cansız bedeniyle karşılaştı.

Yabancı uyruklu gencin cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

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